Стало известно, кто рассудит матч «Наполи» и «Милана»

В среду итальянский «Милан» обыграл в в первом четвертьфинальном матче «Наполи», это случилось благодаря голу алжирца Исмаэля Беннасера, но теперь командам предстоит ответный матч. Сегодня стал известен арбитр, который обслужит предстоящую игру.

Это Шимон Марциняк, польский судья, который считается одним из лучших в европейском футболе. Достаточно сказать, что именно ему доверили отсудить игру между сборными Аргентины и Франции в финале катарского чемпионата мира.

Напомним, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» состоится во вторник.