«Наполи» потерял двоих игроков уже в первом тайме

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянский «Наполи» сражается с «Миланом», и происходящее на поле действительно можно описать именно таким образом.

В первом тайме уже был незабитый пенальти, а также две потери в составе «Наполи» - травмы получили Маттео Политано и Мариу Руй, которые были вынуждены покинуть поле. Вместо них вышли Ирвинг Лосано и Матиас Оливейра.

Вдобавок, под конец первого тайма неаполитанцы еще и пропустили мяч.

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