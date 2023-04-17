Тарханов: «Наполи» вполне может отыграться и пройти дальше»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, чего ждёт от ответного матча в Лиге чемпионов, в котором в рамках четвертьфинала встретятся «Наполи» и «Милан».

«Разумеется, «Наполи» может отыграться. Они в первом матче всего лишь со счётом 0:1 проиграли, плюс дома выступают хорошо», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Тренер добавил, что недавнее разгромное поражение в Серии А в этой паре ничего не значит. Напомним, что 2 апреля «россонери» со счётом 4:0 обыграли «адзурри» в гостях.

Матч «Наполи» - «Милан» состоится уже завтра, 18 апреля, в Неаполе.