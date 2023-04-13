Спаллетти пригрозил уехать со стадиона во время ответного матча Лиги чемпионов с «Миланом»

Активные фанаты «Наполи» молчали во время недавнего матча Серии А против «Милана». Это была акция протеста.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не хочет, чтобы эта акция затронула и ответный матч против «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который пройдёт на следующей неделе.

«Я не знаю, какой атмосферы ждать на ответном матче. Я был очень расстроен, когда увидел такой [тихий] стадион в игре с «Миланом» в Серии А. Мы близки к победе в чемпионате после 33 лет ожидания, и я не могу понять [решения фанатов].

Если такое же самое будет во время ответного матча, я покину скамейку и поеду домой. Потому что это что-то необъяснимое», - сказал Спаллетти журналистам.

Напомним, что в первом матче «Наполи» проиграл «Милану» на выезде – 0:1.