Пиоли дал понять, что «Милан» тренирует пенальти

Итальянский «Милан» готовится к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Наполи», в первом матче «Милан» выиграл, но с минимальным преимуществом.

Наставник «россонери» Стефано Пиоли дал понять, что вполне ожидает, что все решится в серии пенальти - по его словам, он тренировал этот аспект с игроками.

- У нас небольшое преимущество, но «Наполи» в среднем забивает по три мяча за матч в Лиге чемпионов, очень сильным соперникам. Мы тренируем одиннадцатиметровые удары, но так делаем перед каждым матчем Лиги чемпионов, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.