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Лига чемпионов

Пиоли – об ответном матче с «Наполи»: «Мы должны верить в себя»

17 Апреля 2023 • 18:53 Комментировать
Наполи
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Милан
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18.04 22:00

Во вторник «Милан» проведёт гостевой матч против «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это будет ответная игра – в первой «россонери» добились минимальной победы на своём поле со счётом 1:0.

«Это будет большой матч по многим аспектам. Мы должны верить в себя не из-за результата первого матча, а потому что мы знаем наши возможности. У нас небольшое преимущество, но «Наполи» в этом году забивает в среднем по 3 гола за игру в Лиге чемпионов. Мы должны заслужить проход в полуфинал», - сказал Пиоли журналистам.

Матч «Наполи» - «Милан» стартует 18 апреля в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли
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НАПОЛИ МИЛАН
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