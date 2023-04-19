Бывший голкипер «Милана» нахваливает Меньяна

Себастьяно Росси, бывший голкипер итальянского «Милана», наслаждается игрой Майка Меньяна - нынешнего вратаря клуба. Меньян сыграл важнейшую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов, в решающий момент он отразил удар Кварацхелии с пенальти, были и другие моменты, когда он выручал команду в недавно закончившемся матче.

- Это невероятно удачный выбор голкипера. Он показывал себя с самого начала и продолжает делать это сейчас, - цитирует слова Росси pianetamilan.it.

До «Милана» Меняьн выступал за французский «Лилль», с которым стал чемпионом Франции в 2021 году.