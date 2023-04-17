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Лига чемпионов

Спаллетти: «Хорошее выступление без прохода в полуфинал Лиги чемпионов будет слабым утешением»

17 Апреля 2023 • 19:59 Комментировать
Наполи
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Милан
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18.04 22:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выступил перед журналистами перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Нам нужно быть готовыми ко всему. Например, к контратакам, в которых «Милан» особенно опасен. Я буду рад, если мы завтра пройдём в полуфинал. Просто хорошее выступление команды без прохода будет слабым утешением.

Нам нужно сыграть качественно, интенсивно, использовать пространства. Наш стиль игры предусматривает разрывы между линиями. Это риск, который мы должны принимать. Футболисты должны быть готовы возвращаться и перекрывать разрывы, создавать плотность», - сказал Спаллетти.

В первом матче «Наполи» проиграл «Милану» на выезде со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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НАПОЛИ МИЛАН
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