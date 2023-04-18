Мерет – первый за 18 лет вратарь, взявший пенальти в ЛЧ от игрока «Милана»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет стал первым голкипером с 2005 года, который взял пенальти в матче Лиги чемпионов против «Милана». Об этом сообщает статистический портал Opta. На 22-й минуте 11-метровый удар неудачно исполнил форвард миланцев Оливье Жиру.

Последним таким игроком до Мерета был бывший польский голкипер «Ливерпуля» Ежи Дудек. С тех пор никто из голкиперов, игравших против «россонери», пенальти от игроков этого клуба не брал и не парировал.

Напомним, горячая встреча в Южной Италии продолжается, на табло пока нулевая ничья, к концу близится первый тайм игры. По итогам первой встречи в паре впереди «Милан» - 1:0.