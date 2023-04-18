Жиру забил «Наполи» и реабилитировался за незабитый пенальти

Форвард «Милана» Оливье Жиру всё же распечатал ворота «Наполи» в первом тайме ответного матча на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Это случилось на 43-й минуте, буквально за пару минут до свистка на перерыв. Игрок «адзурри» Танги Н'Домбеле потерял мяч на половине поля гостей, а Рафаэл Леау устроил прекрасный проход по левому полуфлангу, прострелил в чужой штрафной площади, и Жиру переправил мяч в левый угол.

Напомним, что двадцатью минутами ранее до своего гола Жиру смазал 11-метровый удар – его парировал голкипер неаполитанцев Алекс Мерет.

На данный момент в жарком итальянском противостоянии перерыв, впереди «россонери» - 1:0, и 2:0 – по сумме двух матчей.

Напомним, что текстовую трансляцию встречи для Вас проводит коллектив портала Liveresult.ru.