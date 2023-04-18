Фанаты «Наполи» пытались помешать игрокам «Милана» выспаться

Во вторник вечером «Наполи» и «Милан» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В ночь с понедельника на вторник фанаты неаполитанской команды пытались помешать «россонери» выспаться. Около отеля, где остановилась миланская команда, поклонники «адзурри» ночью распевали песни и использовали пиротехнику. Об этом рассказывает итальянский Sky.

Матч между «Наполи» и «Миланом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в первом матче «Милан» смог обыграть «Наполи» на своём поле со счётом 1:0.