Жиру: «Леау вернул меня в чувство после незабитого пенальти»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Наполи» Оливье Жиру не забил пенальти, но реабилитировался позже, вовремя подключившись к вдохновленной и организованной Леау атаке. Французский нападающий рассказал о том, как он пережил незабитый пенеальти.

- После этой неудачи я чуть сник, но старался сохранять концентрацию и искать другие возможности. Мерет спас команду еще раз, но затем я не промахнулся после передачи Леау. Когда открывается пространство, Леау просто сокрушителен, а я знал, где надо ждать его передачу. Я не мог ошибиться, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Напомним, что вчера Жиру продлил контракт с клубом.