Журавель: «В трёх из четырёх пар четвертьфиналов ЛЧ всё понятно»

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о прошедших первых четвертьфинальных матчах в Лиге чемпионов.

«Наша любимая по драматизму стадия четвертьфиналов в этом сезоне взяла отпуск. В трёх из четырёх пар всё ясно и интрига держится лишь у пары с командой Спаллетти. Как и 13 лет назад в матче «Зенита» против «Осера» сейчас у «Наполи» случилось два удаления. Тогда, правда, это было в ответном матче», - пишет Журавель в своём Телеграм-канале.

Напомним, 11 апреля «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» (3:0), а «Интер» увёз уверенную победу из Лиссабона в матче с «Бенфикой» (2:0).

Вечером 12 апреля мадридский «Реал» уверенно обыграл дома «Челси» (2:0), а «Милан» благодаря единственному голу победил «Наполи» - 1:0.