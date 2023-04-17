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Пиоли прокомментировал возвращение в строй Осимхена

17 Апреля 2023 • 20:53 Комментировать
Наполи
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Милан
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18.04 22:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об участии нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в предстоящем матче.

«Россонери» выиграли первый поединок четвертьфинала (1:0), сумев сдержать атаку неаполитанцев без лучшего бомбардира Серии А. Перед ответной встречей Осимхен залечил травму, что может несколько осложнить задачу «Милану».

«Мы всегда учитываем сильные стороны наших соперников и готовимся к игре против их лучших исполнителей, к коим, конечно, относится Осимхен. Но у нас есть своя манера игры, нужно сосредоточиться на себе. Будет важно правильно читать ситуации по ходу матча», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Поединок «Наполи» – «Милан» состоится в 18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли Виктор Осимхен
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НАПОЛИ МИЛАН
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