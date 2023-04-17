Пиоли прокомментировал возвращение в строй Осимхена

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об участии нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в предстоящем матче.

«Россонери» выиграли первый поединок четвертьфинала (1:0), сумев сдержать атаку неаполитанцев без лучшего бомбардира Серии А. Перед ответной встречей Осимхен залечил травму, что может несколько осложнить задачу «Милану».

«Мы всегда учитываем сильные стороны наших соперников и готовимся к игре против их лучших исполнителей, к коим, конечно, относится Осимхен. Но у нас есть своя манера игры, нужно сосредоточиться на себе. Будет важно правильно читать ситуации по ходу матча», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Поединок «Наполи» – «Милан» состоится в 18 апреля.