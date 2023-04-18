Пато: «Уверен, «Наполи» можно пройти»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато и ранее высказывал уверенность в том, что «Милан» сможет пройти «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов, уверен в этом он и сейчас, накануне ответного матча.

- Я играл против «Наполи», иногда даже забивал им. Это будут непростые матчи, никогда не знаешь, что может случиться. Но Лига чемпионов - это особый турнир. Уверен, «Милан» может пройти дальше. Хотя это будет очень трудно, «Милану» точно нужно забить в Неаполе, - цитирует слова Алешандре Пато pianetamilan.it.

Напомним, что в первой игре «Милан» выиграл с минимальным преимуществом.