​Пиоли: «Мы гордимся»

Итальянский «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, это случилось впервые с 2007 года - тогда «Милан» под руководством Карло Анчелотти не просто вышел в полуфинал, но выиграл турнир. Тем не менее, Стефано Пиоли, нынешний наставник команды, счастлив - он гордимся достижением своих футболистов.

- Нам помогла уверенность в своих силах, в том, что можно разбить и такую великолепную команду, как «Наполи». Наша энергия, наше сердце, сейчас мы счастливы за наших болельщиков. Горжусь командой, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В полуфинале «Милан» сразится либо с «Интером», либо с «Бенфикой».