Жиру: «Нас не считали фаворитами»

Итальянский «Милан» обыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи», несмотря на то, что неаполитанцы в этом году показывают более яркий футбол. Оливье Жиру, в прошлом уже побеждавший в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, прокомментировал успех - он считает, что «Милан» посрамил скептиков.

- Я уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, это было лишь один раз, тогда, когда мы с «Челси» выиграли турнир. Нас и сейчас не считали фаворитами, но мы выбили «Наполи». «Милан» обретает самого себя, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В полуфинале «Милан» сыграет с «Интером».