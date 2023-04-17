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Лига чемпионов

Масалитин — о матче «Наполи» - «Милан»: «Тут шансы 50 на 50»

17 Апреля 2023 • 16:13 Комментировать
Наполи
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Милан
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18.04 22:00

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Милан». Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Как считает эксперт, это будет очень эмоциональное противостояние, команды хорошо знакомы друг с другом, у них будет отличная поддержка болельщиков.

«У «Наполи» отсутствует впереди забивной форвард. «Милан» знает, как играть такие игры, тут 50 на 50. Шансы могут возникнуть и у «Наполи», и у «Милана», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Встреча между «Наполи» и «Миланом» состоится завтра, 18 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Валерий Масалитин
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НАПОЛИ МИЛАН
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