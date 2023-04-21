Гвардиола: «Милан» меняет чип для Лиги чемпионов»

Каталонский специалист Хосеп Гвардиола объяснил прыть «Милана» в Лиге чемпионов - в то время как во внутреннем чемпионате команда с трудом ведет борьбу за место в топ-4, она уже добилась этого на уровне европейского футбола, войдя в четверку лучших клубов Европы на данный момент.

- Для Лиги чемпионов «Милан» меняет чип, мы видели это в сравнении с «Наполи», который на голову выше всех в чемпионате. У «Милана» есть история. И ход вещей показывает, что это тоже важно, потому эти клубы так сильны в Европе, - цитирует слова Гвардиолы pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выиграл Лигу чемпионов в 2007 году.