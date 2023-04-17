Колыванов уверен, что «Наполи» пройдёт «Милан» в Лиге чемпионов

Российский тренер Игорь Колыванов ставит на то, что «Наполи» Лучано Спаллетти дома возьмёт реванш у «Милана» за поражение недельной давности в четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов и сможет пройти в полуфинал по сумме двух встреч.

«Обе команды будут играть осторожно, «Милан» будет больше обороняться, а «Наполи» активнее атаковать. У команды Спаллетти есть шанс побороться за выход в следующий этап, его команды никогда так далеко не доходили. Думаю, неаполитанцы одержат победу в этой встрече и пройдут дальше», - заявил Колыванов порталу Sport24.

Напомним, на прошлой неделе на «Сан-Сиро» победу одержали «россонери» - 1:0. Однако такое преимущество довольно шаткое, тем более, сейчас «Наполи» вооружатся своим главным форвардом – Виктором Осимхеном. Нигериец пропускал ту игру из-за травмы.