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Лига чемпионов

Колыванов уверен, что «Наполи» пройдёт «Милан» в Лиге чемпионов

17 Апреля 2023 • 23:03 Комментировать
Наполи
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Милан
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Через 22 ч. 18 мин.

Российский тренер Игорь Колыванов ставит на то, что «Наполи» Лучано Спаллетти дома возьмёт реванш у «Милана» за поражение недельной давности в четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов и сможет пройти в полуфинал по сумме двух встреч.

«Обе команды будут играть осторожно, «Милан» будет больше обороняться, а «Наполи» активнее атаковать. У команды Спаллетти есть шанс побороться за выход в следующий этап, его команды никогда так далеко не доходили. Думаю, неаполитанцы одержат победу в этой встрече и пройдут дальше», - заявил Колыванов порталу Sport24.

Напомним, на прошлой неделе на «Сан-Сиро» победу одержали «россонери» - 1:0. Однако такое преимущество довольно шаткое, тем более, сейчас «Наполи» вооружатся своим главным форвардом – Виктором Осимхеном. Нигериец пропускал ту игру из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Игорь Колыванов Наполи
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НАПОЛИ МИЛАН
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