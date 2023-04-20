Сёмин — о выступлении «Наполи» в ЛЧ: «Это успех, неаполитанцы никогда так высоко не забирались»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, итальянский клуб добрался до 1/4 финала турнира, где в двухматчевом противостоянии уступил «Милану» (0:1, 1:1).

«Считаю, это успех для «Наполи». Неаполитанцы никогда так высоко не забирались в Лиге чемпионов. Удача была на стороне «Милана». Но «Наполи» не показал свою лучшую игру», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия хорошо себя показал во второй игре, но ему не стоило бить пенальти, кажется, к этому моменту он уже сильно устал.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером», вторая пара — «Реал» - «Манчестер Сити».