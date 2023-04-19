Швайнщтайгер: «Леау может стать одним из трёх лучших футболистов в мире»

Бывший полузащитник немецкой «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер очень впечатлен игрой Рафаэла Леау в матче «Милана» против «Наполи». Леау прошел с мячом со своей половины поля, стянул на себя пол-команды «Наполи», после чего выложил мяч на Жиру - тому оставалось лишь попасть в пустые ворота.

- Эта передача на Жиру - это одно из лучших действий, что я видел в футболе. Если Леау будет показывать такую игру почаще, пуст даже и не прямо в каждом матче, то он станет одним из трех лучших футболистов в мире, - цитирует слова Швайнштайгера итальянское новостное агентство ITASportPress.