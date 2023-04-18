Алтафини: «Лига чемпионов более непредсказуема, чем Кубка мира»

Бывший бразильский и итальянский футболист, чемпион мира 1958 года в составе бразильской сборной, Жозе Алтафини, прокомментировал предстоящий ответный матч между «Миланом» и «Наполи» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Алтафини не может предсказать исход поединка, но он уверен в том, что «Наполи» будет выглядеть сильнее.

- Все открыто, у «Наполи» вернулся Осимхен, который составляет великолепную пару с Кварацхелией, Но я думаю, отсутствие Ангисса - это важная потеря. Лига чемпионов более непредсказуема, чем Кубок мира, тут возможны большие сюрпризы, - цитирует слова Алтафини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Наполи» и «Миланом» состоится сегодня вечером.