Пиоли признался, что хотел бы сохранить в команде Браима Диаса

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли надеется на продолжение сотрудничества с полузащитником Браимом Диасом.

23-летний футболист до конца текущего сезона арендован у мадридского «Реала». У «Милана» есть опция выкупа испанца, однако клубы пока не договорились об условиях перехода. Вероятно, «Реал» предпочтёт вернуть хавбека в свои ряды.

«Все видят, какого прогресса добился Диас, – высказывается Пиоли. – Он становится игроком топ-уровня, у него очень сильный характер. Конечно, я бы хотел продолжить работу с ним после завершения сезона», – заявил итальянский тренер на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».