Наполи - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Наполи» с «Миланом» в итальянском четвертьфинале Лиги чемпионов определят сильнейшего в этой паре. Лидеры Серии А сыграют против лучшей команды прошлого сезона. В этом месяце «россонери» дважды побеждали соперника (4:0 и 1:0), но сегодня имеют мало шансов на повторение этих успехов. В прошлом туре чемпионата Италии команды явно экономили ресурсы на этот бой. Его можно посмотреть в 22:00 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», Arena Sport 1 Croatia, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 1, beIN Sports MENA English 2, beIN Sports MENA Premium 2, BT Sport 2, BT Sport [app], BT Sport Player, C More Finland, C More Sweden, Canale 5 Italia, DAZN Canada, Digi Sport 2 Romania, EXXEN Digital Türkiye, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones BAR 2, Paramount+ USA, Prima Sport RO 2, PrimaPlay [app], Sky Sport 252 Italia, Sky Sport Italia 4K, Sky Sport Uno Italia, Sport 1 Hungary, TV2 Play Norge, TV3 Sport Dansk, ViaPlay Baltic, ViaPlay Denmark. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.