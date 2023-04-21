Брокки: «Калабрия не дал Кварацхелии ни малейшего шанса»

Бывший наставник «Милана» Кристиан Брокки считает, что капитан «Милана» Давиде Калабрия исключительно хорошо исполнил свои обязательства в игре против «Наполи». Калабрия опекал грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию и не предоставил тому ни единой возможности, считает Брокки.

- Калабрия провел впечатляющий матч. Он сделал то, что должен был сделать защитник. Ему помгли и партнеры, страховавшие его. Калабрия выиграл эту дуэль, не предоставив Кварацхелии ни шанса. Это был действительно выдающийся матч, - цитирует слова Брокки pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сразится с «Интером».