Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Милан» не заслуживал пройти «Наполи»

25 Апреля 2023 • 04:01 Комментировать
Наполи
1:1
Милан
окончен

Известный своими неординарными и зачастую эпатажными заявлениями бывший футболист Антонио Кассано считает, что «Милан» не заслуживал пройти в четвертьфинале Лиги чемпионов соотечественников из «Наполи».

За два матча в общей сложности неаполитанцы пробили по воротам соперника 46 лет, но прошел дальше именно «Милан», который прагматично использовал почти все свои шансы.

- Считаю, что «Милан» не заслуживал пройти дальше. Команда Спаллетти 46 раз пробила по воротам, в первой игре она могла забить четыре гола за первые 12 минут. Но надо отдать должное Пиоли, он очень прибавил, - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3
1
1.18 5.10 76.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
04:57 · Италия. Серия А
Балотелли: «Люблю «Милан», но «Интеру» я обязан всем»
04:43 · Италия. Серия А
Тотти: «Мы очень дружны с Анчелотти»
04:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Милан» не заслуживал пройти «Наполи»
02:48 · Италия. Серия А
Леау проводит свой лучший сезон в Серии А в смысле количеств забитых мячей
02:34 · Италия. Серия А
Орландо: «Милан» срочно должен заручиться новым контрактом с Леау»
02:21 · Италия. Серия А
Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в «ПСЖ» слухи
02:09 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Ферраном Торресом
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
01:30 · Италия. Серия А
Тотти: «Честно говоря, поначалу я не верил в чемпионство «Наполи»
00:52 · Италия. Серия А
Балотелли: «Знаю, что совершал ошибки, но мне всегда приходилось быть в центре внимания»
00:39 · Италия. Серия А
Гасперини – о победе над «Ромой»: «Нам противостоял очень сильный соперник»
00:32 · Италия. Серия А
Моуринью предложил Тотти вернуться на поле на фоне проблем «Ромы» с травмами
00:19 · Италия. Серия А
Дибала получил очередную травму
00:06 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
24 Апреля
23:50 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем