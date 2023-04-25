Кассано: «Милан» не заслуживал пройти «Наполи»

Известный своими неординарными и зачастую эпатажными заявлениями бывший футболист Антонио Кассано считает, что «Милан» не заслуживал пройти в четвертьфинале Лиги чемпионов соотечественников из «Наполи».

За два матча в общей сложности неаполитанцы пробили по воротам соперника 46 лет, но прошел дальше именно «Милан», который прагматично использовал почти все свои шансы.

- Считаю, что «Милан» не заслуживал пройти дальше. Команда Спаллетти 46 раз пробила по воротам, в первой игре она могла забить четыре гола за первые 12 минут. Но надо отдать должное Пиоли, он очень прибавил, - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.