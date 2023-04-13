Гладилин: «Один мяч для «Наполи» — это не проблема»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении «Наполи» от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, неаполитанцам не хватило нападающего Виктора Осимхена, который пропускал игру из-за травмы. Гладилин считает, что несмотря на поражение «Наполи» в первом матче, шансы команд в этом противостоянии равны.

«Один мяч для «Наполи» — это не проблема. Но «Милан» — опытная команда с традициями, опытный тренер. В этой паре шансы примерно равны», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Ответная игра между «Миланом» и «Наполи» состоится 18 апреля в Неаполе. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.