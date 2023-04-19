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Лига чемпионов

Два нереализованных пенальти и обмен голами: «Милан» сыграл вничью с «Наполи» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов

19 Апреля 2023 • 00:00 Комментировать (13)
Наполи
1:1
Милан
окончен

Оливье Жиру в первом тайме не забил пенальти, но позже сумел точным ударом вывести «Милан» вперёд. «Наполи» пытался отыграться, но Кварацхелия пенальти не забил. Гол Осимхена в компенсированное время уже ничего не изменил. В итоге «Милан» пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Наполи1:1Милан
  43'Жиру Оливье (0:1)
(1:1) Осимхен Виктор90'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  45'Ррахмани Амир 75' (Эстигор Лео ( 75') Жуан ЖезусРуй Мариу 34' (Лосано Ирвинг ( 34') Н'Домбеле Тангай 63' (Элмас Эльиф ( 63') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 75' (Распадори Джакомо ( 75') Политано Маттео 34' (Оливера Матиас ( 34'  90') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк Губерт
Меньян Майк  45'Калабрия ДавидеКьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес Тео  45'Крунич РадеТонали СандроДиас Браим 59' (Мессиас Жуниор ( 59') Беннасер ИсмаэльЛеау Рафаэл 84' (Салемакерс Алексис ( 84') Жиру Оливье 68' (Ориги Дивок ( 68')
Запасные: Тиав МаликГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеПобега ТоммазоРебич АнтеКалюлю ПьерДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Пожалуй, из всех четвертьфиналов Лиги чемпионов самой живой интригой была в чисто итальянском противостоянии. «Милан» неделю назад обыграл «Наполи», но лишь со счётом 1:0, и дома подопечные Лучано Спалетти были полны решимости отыграться.

«Наполи» постарался активно начать матч, заработал несколько стандартов, но миланцы спокойно отбивались. Кварацхелия в дебюте слева ворвался в штрафную и пробил, но получилось точно в Меньяна. Пытались неаполитанцы искать в атаке и вернувшегося Осимхена, но ничего острого из этого тоже не выходило.

«Милан» отсиживался в обороне, а в середине тайма едва не забил. Руй в своей штрафной сбил ворвавшегося Леау, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако удар Жиру из угла вытащил Мерет. Вскоре гости упустили ещё один момент. Вновь с близкого расстояния бил Жиру, но Мерет вновь спас ворота.

По истечении получаса игры «Наполи» пришлось совершить сразу двойную вынужденную замену, когда подряд травмы получили Руй и Политано. Хозяева пытались прибавить, но вместо этого всё же пропустили. В конце первого тайма. Н'Домбеле потерял мяч на чужой половине, Леау убежал по левому краю и прострелил, а Жиру наконец-то пробил точно в угол, не оставив Мерету шансов. Неаполитанцы тут же отличились в ответ, но судья отменил взятие ворот, так как Осимхен подыграл себе рукой. В итоге на перерыв «Милан», ведя в счёте.

В начале первого тайма неаполитанцы имели отличный шанс сравнять счёт. Кварацхелия слева пробрался к линии вратарской, обыграв Калабрию, но пробил выше. Спустя минут после возобновления игры грузинский вингер хозяев вновь на свою краю обыграл двоих защитников, но его сильный удар оказался намного выше цели. Тут же Лосано уже справа сместился в центр и нанёс обводящий удар, но мяч также прошёл над перекладиной. Затем ещё после навеса уже слева на дальнюю штангу Оливера головой не попал в ближний угол.

Гости постепенно привыкли к попыткам неаполитанцев и перестали давать сопернику бить по своим воротам. При этом сами «россонери» никуда не спешили и даже не предпринимали попыток убегать в контратаки. Казалось, что «Милан» просто пытался заморозить игру, чтобы довести её до победы.

За десять минут до конца основного времени после прострела ди Лоренцо мяч попал в руку Томори, и судья назначил второй пенальти в матче, но на этот раз в ворота гостей. Однако Кварацхелия не смог реализовать удар с одиннадцати метров, так как Меньян сумел вытащить мяч из угла.

Хозяева не сдавались. Вскоре был шанс у Оливеры, но после навеса с углового головой он в створ не попал. В компенсированное же время Осимхен головой замкнул подачу Распадори с правого фланга. Однако этого было мало.

Как известно, соперником «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов станет победитель пары «Бенфика» - «Интер». В первом матче «нерадзурри» в гостях победили с результатом 2:0, так что почти нет сомнений, что на стадии 1/2 вновь состоится не просто итальянское, а миланское дерби.

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Роман Андреев

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Милан Наполи
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
19 Апреля 2023 в 00:24
Не добавляются комменты. Что за чудо - сайт?) Поклонников россонери - с победой. Все по делу. Наполи сдулся. Ждем, скорее всего миланский полуфинал, чего не было 20 лет)
kos34rus
19 Апреля 2023 в 00:18
Отлично! А то уже блевать тянет, как все наши комментаторы во всех матчах Наполи лижут одно место этому чурке.
venge
19 Апреля 2023 в 00:14
Милан - машина, Наполи - пшик. Болельщики Милана - вы заслужили эту победу!
FORZAYOU
19 Апреля 2023 в 00:11
Колхозника из Грузии ещё с Марадоной сравнивают...)))
ЮвиК
19 Апреля 2023 в 00:15
Опыта не хватает, одно дело когда ты просто матч играешь и пытаешься 2х на себя собрать и красиво обыграть, а другое когда играешь решающий матч и как баран стукаешься об этих двоих и тратишь время, хотя там еще 2е за ними.
CELTIC FROST
19 Апреля 2023 в 00:15
Ага, комментаторы в каждом матче кричали. Хвича! Кварадона! Однако, переусердствовали в похвалах.
venge
19 Апреля 2023 в 00:16
Чем выше полёт, тем больнее приземление
Juventissimo
19 Апреля 2023 в 00:19
Именно, зачем сравнивать? На наркоте не сидит, руками голы не забивает, ногой в живот соперника не бьёт, скромен, детей на стороне не плодит. А то, что пенальти не забил - с кем не бывает? Всё приходит с опытом - и железные нервы - тоже.
Ando Loko
19 Апреля 2023 в 00:09
Многое тут сошлось портив Наполи:
1. Отсутствие правильной и своевременной ротации.
2. Травмы.
3. Отсутствие опыта побед.
4. Читаемость для соперников.
5. Спалетти проиграл Пиоли.
ЮвиК
19 Апреля 2023 в 00:02
Хвича только что снизил свою стоимость процентов на 50). Милан играл очень хладнокровно и заслужил проход дальше. А Наполи есть Наполи, когда все в их руках они как пузырь лопаются.
shadowlive91
19 Апреля 2023 в 00:02
ждем победы интера завтра и потенциальное миланское дерби в полу-финале!
venge
19 Апреля 2023 в 00:17
Не ждём победы Интера :)
NOBODY
19 Апреля 2023 в 00:01
вот если честно нежданчик так нежданчик - я думал фаворит Наполи.....поздравления Милану!!! ЛЧ соскучилась по тебе!!!!!
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