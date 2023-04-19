Два нереализованных пенальти и обмен голами: «Милан» сыграл вничью с «Наполи» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Оливье Жиру в первом тайме не забил пенальти, но позже сумел точным ударом вывести «Милан» вперёд. «Наполи» пытался отыграться, но Кварацхелия пенальти не забил. Гол Осимхена в компенсированное время уже ничего не изменил. В итоге «Милан» пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Пожалуй, из всех четвертьфиналов Лиги чемпионов самой живой интригой была в чисто итальянском противостоянии. «Милан» неделю назад обыграл «Наполи», но лишь со счётом 1:0, и дома подопечные Лучано Спалетти были полны решимости отыграться.

«Наполи» постарался активно начать матч, заработал несколько стандартов, но миланцы спокойно отбивались. Кварацхелия в дебюте слева ворвался в штрафную и пробил, но получилось точно в Меньяна. Пытались неаполитанцы искать в атаке и вернувшегося Осимхена, но ничего острого из этого тоже не выходило.

«Милан» отсиживался в обороне, а в середине тайма едва не забил. Руй в своей штрафной сбил ворвавшегося Леау, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако удар Жиру из угла вытащил Мерет. Вскоре гости упустили ещё один момент. Вновь с близкого расстояния бил Жиру, но Мерет вновь спас ворота.

По истечении получаса игры «Наполи» пришлось совершить сразу двойную вынужденную замену, когда подряд травмы получили Руй и Политано. Хозяева пытались прибавить, но вместо этого всё же пропустили. В конце первого тайма. Н'Домбеле потерял мяч на чужой половине, Леау убежал по левому краю и прострелил, а Жиру наконец-то пробил точно в угол, не оставив Мерету шансов. Неаполитанцы тут же отличились в ответ, но судья отменил взятие ворот, так как Осимхен подыграл себе рукой. В итоге на перерыв «Милан», ведя в счёте.

В начале первого тайма неаполитанцы имели отличный шанс сравнять счёт. Кварацхелия слева пробрался к линии вратарской, обыграв Калабрию, но пробил выше. Спустя минут после возобновления игры грузинский вингер хозяев вновь на свою краю обыграл двоих защитников, но его сильный удар оказался намного выше цели. Тут же Лосано уже справа сместился в центр и нанёс обводящий удар, но мяч также прошёл над перекладиной. Затем ещё после навеса уже слева на дальнюю штангу Оливера головой не попал в ближний угол.

Гости постепенно привыкли к попыткам неаполитанцев и перестали давать сопернику бить по своим воротам. При этом сами «россонери» никуда не спешили и даже не предпринимали попыток убегать в контратаки. Казалось, что «Милан» просто пытался заморозить игру, чтобы довести её до победы.

За десять минут до конца основного времени после прострела ди Лоренцо мяч попал в руку Томори, и судья назначил второй пенальти в матче, но на этот раз в ворота гостей. Однако Кварацхелия не смог реализовать удар с одиннадцати метров, так как Меньян сумел вытащить мяч из угла.

Хозяева не сдавались. Вскоре был шанс у Оливеры, но после навеса с углового головой он в створ не попал. В компенсированное же время Осимхен головой замкнул подачу Распадори с правого фланга. Однако этого было мало.

Как известно, соперником «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов станет победитель пары «Бенфика» - «Интер». В первом матче «нерадзурри» в гостях победили с результатом 2:0, так что почти нет сомнений, что на стадии 1/2 вновь состоится не просто итальянское, а миланское дерби.

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