Сёмин — о матче «Наполи» - «Милан»: «В таких играх результат делают лидеры»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Наполи» - «Милан». В первой игре миланский клуб оказался сильнее, одолев своего соперника со счетом 1:0.

«Матч будет очень напряженный. В таких играх результат, как правило, делают лидеры. Надеюсь, Осимхен сегодня вернется в строй и поможет Хвиче проявить себя», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Специалист считает, что встреча с «Миланом» станет настоящей проверкой для Кварацхелии, игроку предстоит приложить максимум усилий для достижения необходимого для результата.

Матч между «Наполи» и «Миланом» состоится 18 апреля в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.