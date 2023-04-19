Пиоли: «Закрыли Осимхена»

Итальянский «Милан» выбрался в полуфинал Лиги чемпионов, неаполитанцам не помогло даже возвращение в строй Виктора Осимхена - нигериец забил, но это уже не могло помочь, так как практически сразу после гола прозвучал свисток арбитра об окончании игры. Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команда закрыла грозного Осимхена.

- Из-за присутствия Осимхена на поле мы решили располагаться чуть ниже и отдавали мяч сопернику. Это было большое самопожертвование со стороны всех, но на то команда и называется командой, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В полуфинале «Милан» сыграет с победителем пары «Интер» - «Бенфика».