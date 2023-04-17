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Кьяер: «Честно говоря, я не думал, что «Милан» будет настолько успешен»

17 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать
Наполи
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Милан
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Через 23 ч. 58 мин.

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер побеседовал с журналистами в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Наполи».

Коллектив Стефано Пиоли добился успеха в первой встрече противостояния, победив на «Сан-Сиро» с минимальным счётом. 18 апреля команды проведут ответный матч.

«Мы очень рады быть здесь, мы заслужили всё это. В прошлый раз всё прошло хорошо, и нам хотелось бы вновь выступить успешно. Но завтрашний матч – отдельная история, всё может быть по-другому.

Я прошёл с «Миланом» путь мечты, и, честно говоря, я не ожидал, что наш прогресс будет таким стремительным. Три года назад никто из нас не думал, что мы так быстро выйдем на этот уровень», – цитирует Football Italia датчанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер Наполи
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НАПОЛИ МИЛАН
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