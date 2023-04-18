Защитник «Наполи» Жезус: «Если мяч будет у нас, «Милан» ничего не сможет сделать»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана». Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой «россонери» (1:0).

Жезус ожидает, что в предстоящем матче «Наполи» сможет показать свои лучшие качества. По мнению бразильца, неаполитанцам необходимо больше владеть мячом.

«У «Милана» мощное нападение с Леау, Жиру и Браимом Диасом. Мы должны владеть мячом и быть осторожными с их контрвыпадами. Если мяч будет у нас, они ничего не смогут сделать», — приводит слова Жезуса пресс-служба УЕФА.

Матч «Наполи» — «Милан» состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.