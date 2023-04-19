Кьяер: «Была уверенность в том, что всё получится»

Итальянский «Милан» впервые за шестнадцать лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов, в 2007 году, когда это случалось в последний раз, клуб в итоге выиграл турнир. Датский защитник Симон Кьяер успешно закрыл в 1/8 финала Гарри Кейна, а сейчас нейтрализовал Виктора Осимхена. Он прокомментировал итоги матча.

- Было ощущение того, что у нас все получится. «Наполи» - очень хорошая команда, но ведь перед этим мы уже дважды обыграли их. Лига чемпионов - непредсказуемый турнир. Тут все было меняется. Сами видели, сперва мы не забили пенальти, потом они не забили. Такие моменты меняют ход матчей, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.