Осимхен вернулся: «Наполи» и «Милан» объявили составы на очную битву

Во вторник вечером «Наполи» и «Милан» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рулевой неаполитанской команды Лучано Спаллетти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Лоботка, Ндомбеле, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Как видим, Виктор Осимхен вернулся в составе после травмы.

Наставник «россонери» Стефано Пиоли, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Тонали, Крунич, Диас, Леау, Жиру.

Матч «Наполи» - «Милан» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. В первом матче «россонери» победили дома с минимальным счётом 1:0.