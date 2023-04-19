Деменко: Незабитый пенальти Кварацхелии? Он профессионал, справится с этим

Полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о незабитом пенальти нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1).

«Конечно, Хвича переживает. Вопрос сейчас в Спаллетти, как он поддержит футболиста в этой ситуации. Мы видели, что после незабитого пенальти ребята подошли к нему, эмоционально поддержали. Я думаю, что Хвича профессионал, справится с этим», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 22-летний грузин принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

Напомним, по итогам двух встреч «Наполи» уступил «Милану» (0:1, 1:1) и покинул Лигу чемпионов.