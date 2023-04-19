Капелло: «Милан» ничего не позволил «Наполи»

Фабио Капелло наслаждается победой «Милана» над «Наполи», ему импонирует манера, в которой клуб одержал верх над конкурентом - в типичной манере дона Фабио, связав все порывы конкурента по рукам и ногам.

- Никто не думал, что «Милан» заберется так далеко. Они очень мало позволили «Наполи». Разве что тот гол, но к тому моменту команда уже чуть расслабилась, поняв, что общая победа одержана. Леау - это игрок, которого на скорости невозможно остановить, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с победителем пары «Интера» и «Бенфики».