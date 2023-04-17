Монтелла: «Осимхен важнее, чем Замбо-Ангисса и мин Джэ вместе взятые»

Бывший итальянский наставник «Милана» Винченцо Монтелла считает, что возвращение Виктора Осимхена для «Наполи» важнее, чем дисквалификация сразу двух игроков - полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса и корейского защитника Ким мин Джэ. Они схлопотали карточки в первой игре с «Миланом».

- В первом матче «Наполи» действовал слишком нервно, потому и потерял из-за дисквалификации Кима и Замбро-Ангисса. Они важны, но не так, как Осимхен. Заменить их будет относительно просто, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже во вторник, восемнадцатого апреля.