Пиоли сравнялся с Аллегри по количеству матчей у руля «Милана»

Минувший матч «Милана» против «Наполи» в Лиге чемпионов стал 178-м матчем у руля «россонери» для Стефано Пиоли, наставника клуба. «Милан» пропустил на последних секундах и Пиоли не смог одержать свою сотую победу с клубом, но он сравнялся по количеству матчей у его руля с Массимилиано Аллегри, возглавлявшим клуб с 2010 по 2014 год.

Это восьмой результат в истории «Милана», следующей целью для Пиоли станет Антонио Бузини со 193 матчами. В 178 матчах с Пиоли «Милан» выиграл 99 встреч, 43 раза сыграл вничью и 36 раз проиграл.

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» примет дома «Лечче», это случится в воскресенье.