Фанаты «Милана» установили рекорд громкости исполнения гимна Лиги чемпионов

Любопытные подсчеты провели аналитики итальянской компании Superscomesse, они измерили громкость пения фанатов «Милана» и «Наполи» в соответствующем матче Лиги чемпионов на этой неделе.

И оказалось, что фанаты «Милана» настроились на поддержку больше - во время исполнения гимна Лиги чемпионов они подпевали ему, выдав общий звук в 116 децибел, в то время как тифози «Наполи» «выдали» лишь 110 децибел. Для сравнения - звук взлетающего реактивного самолета измеряется примерно 120 децибелами.

Напомним, что «Милан» прошел «Наполи» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с земляками из «Интера».