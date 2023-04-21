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Лига чемпионов

Фанаты «Милана» установили рекорд громкости исполнения гимна Лиги чемпионов

21 Апреля 2023 • 08:30 Комментировать
Наполи
1:1
Милан
окончен

Любопытные подсчеты провели аналитики итальянской компании Superscomesse, они измерили громкость пения фанатов «Милана» и «Наполи» в соответствующем матче Лиги чемпионов на этой неделе.

И оказалось, что фанаты «Милана» настроились на поддержку больше - во время исполнения гимна Лиги чемпионов они подпевали ему, выдав общий звук в 116 децибел, в то время как тифози «Наполи» «выдали» лишь 110 децибел. Для сравнения - звук взлетающего реактивного самолета измеряется примерно 120 децибелами.

Напомним, что «Милан» прошел «Наполи» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с земляками из «Интера». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи
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