Осимхен сыграет в ответном матче с «Миланом»

Главный бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен пропустил последние матчи команды из-за травмы. Так, например, накануне нигериец не сыграл в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (поражение 0:1). А вот в ответном поединке Осимхен должен выйти на поле.

«Шансы на то, что Осимхен будет готов к ответному матчу, составляют 100%. Мы не будем рисковать им в субботнем матче, чтобы завершить работу, проделанную врачами», - сказал журналистам главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

В 29 матчах сезона 2022/2023 Осимхен записал на свой счёт 25 голов и 5 голевых передач на партнёров.