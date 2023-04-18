Монтелла: «Наполи» не должен повторять ошибок второго тайма в Милане»

Уже сегодня выяснятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов, и, если с противостоянием «Реала» и «Челси» все достаточно предсказуемо, то в паре «Милана» и «Наполи» интрига закручена до предела.

Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла не готов предсказать итоги противостояния, но он уверен в том, что «Наполи» не повторит ошибок первого матча.

- Они не должны повторять ошибки второго тайма первого матча Уверен, что Лучано Спаллетти найдет способ отрегулировать напряжение в стане своей команды. Он - опытный специалист, что доказывает в этом сезоне. Его работа заслуживает аплодисменты, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.