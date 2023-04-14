Бывший в прошлом игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о паре «Милан» - «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бывает такое, что команда чемпионская, на данный момент по крайней мере. А есть соперник, с которым где-то не везёт, не фартит, но не получается. «Милан» победил «Наполи» (4:0) в чемпионате и сейчас обыграл в Лиге чемпионов. Но если вернуться к последнему матчу, то «Наполи» имел колоссальное количество моментов. Другое дело – реализация. Я думаю, если Осимхен выздоровеет к ответной игре, то «Наполи» пройдёт «Милан». Это более сбалансированная команда», - сказал Деменко.

Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Милан» на своём поле победил «Наполи» со счётом 1:0. Ответная игра состоится 19 апреля.