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Лига чемпионов

Модрич: До нашего первого гола мы были никакими

13 Апреля 2022 • 02:41 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Хорватский полузащитник Лука Модрич помог своему клубу достойно провести ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, несмотря на то, что по ходу игры был момент, когда «Челси» математически и фактически уже выходил в следующий раунд. Модрич считает, что все изменил первый гол «Реала» - он вернул команду в игру и перевел ее в дополнительное время.

- Это трудно описать словами. Пока не забили, были никакими. Но не скажу, что мы играли плохо, просто сопернику где-то везло. Тем не менее, мы показали характер. Благо, болельщики очень поддерживали нас, даже когда соперник вел в счете 3:0. Именно это дало силы верить в лучшее. И, в конце концов, хотя мы проиграли матч, поражение оказалось очень приятным, - заявил Модрич, слова которого цитирует телеканал BBC.

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Реал Мадрид Лука Модрич
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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