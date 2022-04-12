Анчелотти: «Бензема – эталон современного нападающего»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лестно отозвался о нападающем клуба Кариме Бензема перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Челси».

«В прошлом центральный нападающий был игроком, который просто должен был открываться на навесы, но теперь он помогает команде и даже помогает в работе в обороне. Сейчас обороняться должны все футболисты», - сказал наставник «Реала».

Бензема в последних двух матчах Лиги чемпионов отметился шестью голами.

«Он представляет собой современного центрального нападающего», - заключил Анчелотти.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Ответная игра пройдет во вторник, 12 апреля.