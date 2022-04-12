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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема – эталон современного нападающего»

12 Апреля 2022 • 11:27 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
2.50 3.55 2.80
Через 8 ч. 34 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лестно отозвался о нападающем клуба Кариме Бензема перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Челси».

«В прошлом центральный нападающий был игроком, который просто должен был открываться на навесы, но теперь он помогает команде и даже помогает в работе в обороне. Сейчас обороняться должны все футболисты», - сказал наставник «Реала».

Бензема в последних двух матчах Лиги чемпионов отметился шестью голами.

«Он представляет собой современного центрального нападающего», - заключил Анчелотти.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Ответная игра пройдет во вторник, 12 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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