Маунт рассказал о шансах «Челси» в ответной игре с «Реалом»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, «синие» в первом матче уступили у себя дома со счётом 1:3.

«Это было очень тяжёлое поражение. Это были два тяжёлых поражения подряд, и нам нужно взять себя в руки. Философия «Челси» заключается в том, что мы всегда аутсайдеры и можем взобраться на гору, которая временами кажется невозможной», – заявил англичанин в интервью после игры.

Ответная игра между «Челси» и мадридским «Реалом» состоится во вторник 12 апреля в 22:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». Из-за перебора жёлтых карточек «Реалу» не поможет Милитао.