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Маунт рассказал о шансах «Челси» в ответной игре с «Реалом»

07 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00
Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, «синие» в первом матче уступили у себя дома со счётом 1:3.
 
«Это было очень тяжёлое поражение. Это были два тяжёлых поражения подряд, и нам нужно взять себя в руки. Философия «Челси» заключается в том, что мы всегда аутсайдеры и можем взобраться на гору, которая временами кажется невозможной», – заявил англичанин в интервью после игры.
 
Ответная игра между «Челси» и мадридским «Реалом» состоится во вторник 12 апреля в 22:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». Из-за перебора жёлтых карточек «Реалу» не поможет Милитао. 
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Мэйсон Маунт
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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