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Аспиликуэта сможет сыграть в ответном матче с «Реалом»

12 Апреля 2022 • 11:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.50 3.55 2.80
Через 8 ч. 34 мин.

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет помочь лондонской команде в ответном поединке с мадридским «Реалом».

Об этом журналистам рассказал наставник «синих» Томас Тухель. Немецкий специалист отметил, что Аспиликуэта сдал два отрицательных теста на коронавирус и сможет выйти на поле в ответном четвертьфинальном матче с «Реалом». Тухель добавил, что не помогут лондонцам Ромелу Лукаку и Росс Баркли.

Напомним, что в первом матче мадридская команда уверенно переиграла «Челси» со счётом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Сесар Аспиликуэта
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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12.04  22:00 Реал Мадрид ... Челси 2.34 3.45 3.10
12.04  22:00 Бавария ... Вильярреал 1.32 5.80 9.00
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