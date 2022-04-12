Аспиликуэта сможет сыграть в ответном матче с «Реалом»

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет помочь лондонской команде в ответном поединке с мадридским «Реалом».

Об этом журналистам рассказал наставник «синих» Томас Тухель. Немецкий специалист отметил, что Аспиликуэта сдал два отрицательных теста на коронавирус и сможет выйти на поле в ответном четвертьфинальном матче с «Реалом». Тухель добавил, что не помогут лондонцам Ромелу Лукаку и Росс Баркли.

Напомним, что в первом матче мадридская команда уверенно переиграла «Челси» со счётом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.