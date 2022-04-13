Иско опроверг информацию о «сливе» состава «Реала» перед матчем с «Челси»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско признался, что не имел возможности обнародовать информацию о составе своей команды на вчерашний матч.

Согласно распространившемуся мнению, именно Иско был тем самым человеком, который доложил радиостанции о составе, выбранном Карло Анчелотти на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (2:3).

«Это невозможно, поскольку я даже не присутствовал на командном разговоре, меня попросту туда не пригласили. Направьте свою ненависть в другое русло!» – отреагировал Иско в социальных сетях.