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Тухель про Вернера: «Он мог забить больше»

09 Апреля 2022 • 19:48 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал выступление нападающего команды Тимо Вернера, который оформил дубль в выездной игре АПЛ против «Саутгемптона».
 
«Он мог забить больше. У него было много явных моментов. Он играл на своей любимой позиции против соперника, который оставляет пространства за своей спиной, мы знали об этом. Тимо нужно было заявить о себе в этой игре, и он справился с этим», – заявил Тухель на пресс-конференции.
 
Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил Саутгемптон со счётом 6:0. Дубли на свой счёт записали Мэйсон Маунт и Тимо Вернер. По одному голу отметились Кай Хаверц и Маркос Алонсо.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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