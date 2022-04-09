Тухель про Вернера: «Он мог забить больше»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал выступление нападающего команды Тимо Вернера, который оформил дубль в выездной игре АПЛ против «Саутгемптона».

«Он мог забить больше. У него было много явных моментов. Он играл на своей любимой позиции против соперника, который оставляет пространства за своей спиной, мы знали об этом. Тимо нужно было заявить о себе в этой игре, и он справился с этим», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил Саутгемптон со счётом 6:0. Дубли на свой счёт записали Мэйсон Маунт и Тимо Вернер. По одному голу отметились Кай Хаверц и Маркос Алонсо.