«Реал» в девятый раз выбил из турнира действующего обладателя Лиги чемпионов

Футболисты мадридского «Реала» по сумме двух матчей с большим трудом сумели выбить из Лиги чемпионов действующего обладателя турнира в лице лондонского «Челси».

«Королевский клуб» в девятый раз выбил действующего победителя Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. Последний раз подобное происходило с «Реалом» в 2014 году, когда «сливочные» выбили из турнира мюнхенскую «Баварию». Стоит отметить, что «Реал» лидирует по количеству подобных побед. На второй строчке расположился «Ювентус», в активе которого пять побед над обладателями Лиги чемпионов.